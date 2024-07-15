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Bingöl'de Hayvan Çiftliği İnşaatında Çökme: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Bingöl'de bir hayvan çiftliği inşaatında çatı ve duvarların çökmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'de hayvan çiftliği inşaatında çatı ve duvarların çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçilerden S.Ö. (45) hayatını kaybetti, H.A. yaralandı.

Olay, 15.00 sıralarında merkeze bağlı Garip köyünde meydana geldi. Köyde yapımı süren büyükbaş çiftliğinin çatı ve duvarları, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 2 işçi, enkaz altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile işçiler S.Ö. ve H.A., enkaz altından çıkarıldı. Kontrolde S.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. H.A. da ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö.'nün cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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