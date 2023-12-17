Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme timi, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanların besleneceği noktalara mama bırakıyor. HAYDİ mobil uygulaması üzerinde gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, suçlulara idari ve adli işlem yapıyor.

Bingöl'de HAYDİ ekipleri can dostları unutmuyor

BİNGÖL - Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme timi, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanların besleneceği noktalara mama bırakıyor.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını unutmuyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte çalışma yapan tim, kenttin belirli noktalarına sokak hayvanlarının beslenmesi için mamalar bırakıyor. Özellikle parklara ve yol kenarlarına mama bırakan ekipler, vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

HAYDİ mobil uygulaması üzerinde gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, suçlulara idari ve adli işlem yapıyor.