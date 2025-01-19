Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes başladı

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Ateşkesin ardından Gazze'ye yardım tırları girmeye başladı

Ateşkes sonrası dikkat çeken görüntü
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta

Bingöl'de Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Bingöl'de Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de evinde rahatsızlandıktan sonra hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Adsız için cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok yetkili ve vatandaşı katıldı.

Bingöl'de evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Adsız için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğünde görevli polis emuru Hüseyin Adsız (33), dün gece evinde rahatsızlanması üzerine Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adsız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası olan Adsız için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Adsız'ın yakınları, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Adsız'ın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi.

Öte yandan, Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çalışma arkadaşımız polis memuru Hüseyin Adsız'ı, düzenlenen törenle baba ocağı olan memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine uğurladık. Merhuma Allah'tan rahmet, başta eşine, ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına ve emniyet camiasına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
img

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
img

Dünyanın beklediği haber geldi! İlk adım saat 17.00'de atılacak
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!
Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.