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Bingöl'de Halk Otobüsü Şoförünü Boğa Saldırısı Korkuttu

Bingöl'de Halk Otobüsü Şoförünü Boğa Saldırısı Korkuttu
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Bingöl'de halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yola çıkan boğayı uzaklaştırmaya çalışırken saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

BİNGÖL'de halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, yola çıkan, eline aldığı sopayla uzaklaştırmak istediği boğanın saldırısına uğradı. Sürücü koşarak saldırıdan kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunda 49'uncu Tugay Kavşağı yakınında meydana geldi. Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken yola boğa çıktı. Bürkük korna çalarak bekledi ancak boğa yoldan uzaklaşmadı. Bunun üzerine Mahmut Bürkük, boğayı yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Ancak hayvan, kendisine yaklaşan Bürkük'e saldırıp, kovaladı. Büyük panik yaşayan Mahmut Bürkük koşarak otobüse binip, bölgeden uzaklaştı. O anlar, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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