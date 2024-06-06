Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bingöl'de hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve kaçma suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, "hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.