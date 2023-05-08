Bingöl'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı

Bingöl'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

Bingöl'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi ile Solhan ilçesinde uygulamalarda kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Ekipler uygulamalarda A.K'nin "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, Y.Ş'nin ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğunu tespit etti.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.