Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazada, Z.K idaresindeki hafif ticari araç ile M.A'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Z.K idaresindeki 01 ACR 785 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Diyarbakır kara yolunun Servi mevkisinde M.A'nın kullandığı 01 BG 612 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel