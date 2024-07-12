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Bingöl'de Gürpınar köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bingöl merkeze bağlı Gürpınar köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BİNGÖL merkeze bağlı Gürpınar köyünde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Gürpınar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 15 personel müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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