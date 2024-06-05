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Bingöl'de Gösteri Yürüyüşleri ve Açık Hava Toplantıları 1 Hafta Yasaklandı

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Bingöl Valiliği, terör örgütüne müzahir kişilerin eylemlerde bulunabileceği ve istenmeyen olayların yaşanabileceği gerekçesiyle gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarını 1 hafta süreyle yasakladı.

Bingöl Valiliğinden, kentteki gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarının 1 hafta yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açılamada, terör örgütüne müzahir kişi veya kişilerin PKK/KCK terör örgütünü destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiği için bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama ile uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi etkinliklerin 5 Haziran saat 00.01'den, 11 Haziran saat 23.59'a kadar olmak üzere 7 gün süreyle Bingöl il sınırları içerisinde yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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