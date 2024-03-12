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Bingöl'de Girişimcilere Beceri Geliştirme Eğitimi

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Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl'de girişimcilerin belirli bir meslek veya iş alanında gerekli olan pratik ve teknik becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla 'Beceri Geliştirme Eğitimi' gerçekleştirilecek. Eğitimler kapsamında katılımcıların iş dünyasında rekabet edebilirliklerini artırmaları ve kariyerlerinde ilerlemeleri hedefleniyor. Eğitim için başvurular alınmaya başlandı ve kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitimlere katılanlara ulaşım ve iaşe desteği sağlanacak.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Bingöl'de girişimcilerin belirli bir meslek veya iş alanında gerekli olan pratik ve teknik becerileri kazanmalarını sağlaması amacıyla "Beceri Geliştirme Eğitimi" gerçekleştirilecek.

Fırat Kalkınma Ajansından yapılan açıklamaya göre, eğitimler kapsamında katılımcıların, iş dünyasında rekabet edebilirliklerini artırmak, iş hayatında daha etkili performans göstermelerini ve kariyerlerinde ilerlemelerini hedefleniyor.

Girişimcilik, finansal okuryazarlık, iş zekası ve bilgi teknolojileri okuryazarlığı, dış ticaret, e-ticaret, e-İhracat etkili iletişim ve stres yönetimi, proje döngüsü ve yönetimi, kurumsal sosyal medya yönetimi ve iletişimi gibi konu başlıklarının yer aldığı eğitim için 30 kişilik kontenjan bulunuyor.

Eğitimlere katılmaya hak kazanan katılımcılara ulaşım ve iaşe (yemek ve ikramlar) desteği sağlanacak.

Beceri geliştirme eğitimlerini tamamlayanlara katılım belgesi verilecektir.

Başvuruların yeterli sayı ulaşmasıyla eğitimlerin bu ay veya nisan ayında başlatılması planlanıyor.

Projenin başvuru şartları şu şekilde:

"3 ay öncesine kadar işsiz olmak. Yalnızca erkek adaylar için ilan tarihinden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmak. Erkek ve Kadın adaylar için 18 yaşını doldurmuş olmak. Programa başvuru yapabilmeniz için, herhangi bir lisans öğretim programına kayıtlı olmanız ya da mezun olmanız, ön lisans mezunu olmanız, meslek lisesi mezunu olmanız veya herhangi bir meslekte 2 yıl çalıştığını belgelemeniz ya da mesleki eğitim belgesine sahip olmanız gerekmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

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