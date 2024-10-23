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Bingöl'de Ğezık Kaymağının Markalaşması İçin Protokol İmzalandı

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Bingöl'de Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ğezık kaymağının markalaşması için iş birliği protokolü imzaladı. Bu süreç, kaymağın coğrafi işaret tescili ve yerel değerlerin korunması amacıyla gerçekleştirilecek.

Bingöl'de Ğezık kaymağının markalaşması için Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ile Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır tarafından oda binasında düzenlenen programda iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çintay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, bilimsel yaklaşımları ve özverili çalışmalarıyla Bingöl'ün değerlerine sahip çıkmak için büyük bir gayret gösterdiğini belirtti.

İmzalanan protokolün, sadece Ğezık kaymağının coğrafi işaret süreci için değil, aynı zamanda şehrin yerel değerlerinin korunması ve tanıtılması açısından da oldukça önemli olduğunu ifade eden Çintay, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz bu süreçte, bilimsel ve teknik destekler sayesinde Ğezık kaymağının coğrafi işaret tescil sürecine sağlam adımlarla başladık. Bu işbirliği, sadece bir ürünün tescili değil, aynı zamanda yerel değerlerimize sahip çıkma ve bunları gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu iş birliğiyle hedefimiz, Bingöl'ün eşsiz lezzetlerinden biri olan Ğezık kaymağını korumak ve kalitesini garanti altına alarak daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bu süreçte il müdürlüğümüzün teknik desteği ve koordinasyonu, bu ortak hedefimize ulaşmamız için büyük bir katkı sağlayacaktır."

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da Ğezık kaymağının kentin önemli bir değeri ve kültürel mirası olduğunu belirterek, "Bu iş birliği ile kaymağımızın coğrafi işaretle tescillenmesi sürecine bilimsel ve teknik destek sağlayacağız. Ayrıca, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir model oluşturulması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrimizin değerlerini koruyarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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