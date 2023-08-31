Bingöl'de Fotokapanlarla Yaban Hayvanları Görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanlarının korunması ve kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor. Ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan gibi yaban hayvanları, doğal ortamlarında fotokapanlarla görüntülendi.

BİNGÖL kırsalına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce yerleştirilen fotokapanlara ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik kaçakçılığı önleme ve kaçak avlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında, kırsala fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlarla ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan gibi hayvanlar, doğal ortamlarında görüntülendi. (DHA)