Bingöl'de Fırtına Ahırı Çöktürdü, Bir Hayvan Telef Oldu

Bingöl'de Fırtına Ahırı Çöktürdü, Bir Hayvan Telef Oldu
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bir ahır çöktü. Olayda bir büyükbaş hayvan telef oldu, diğerleri ise kurtarıldı.

Bingöl'de fırtına ve sağanak nedeni ile ahır çöktü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeni ile ahır çöktü. Olayda bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Karlıova ilçesi Bahçe köyü Kendosor mevkiinde bulunan bir işletmeye ait ahırda, aşırı yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sonucunda ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan biri telef olurken bir hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Ahırda bulunan diğer 9 büyükbaş hayvan ise herhangi bir zarar görmeden sağlıklı şekilde bulundukları yerden çıkarıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / REMZİ BURULDAY - Güncel
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