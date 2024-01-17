Bingöl'de firari hükümlüler yakalandı

Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kesinleşmiş 7.5 yıl hapis cezası bulunan Y.G ve 3 yıl 7 ay hapis cezası olan Y.D'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Y.G. ve Y.D. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.