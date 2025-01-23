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Bingöl'de Firari Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı

Bingöl'de Firari Hükümlüler ve Aranan Şüpheliler Yakalandı
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Bingöl'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bingöl'de firari hükümlüler ve çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, haklarında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile arama kaydı bulunan 2 şüpheli yakaladı.

Yakalananlardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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