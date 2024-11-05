Bingöl'de Firari Hükümlüler Operasyonu: 22 Şüpheli Yakalandı
Bingöl'de düzenlenen polis operasyonunda 12'si firari hükümlü toplam 22 aranan şüpheli yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİNGÖL'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12'si firari hükümlü 22 aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin 21-30 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12'si firari hükümlü 22 aranan şüpheli yakalandı. Firari hükümlüler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aranan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı.