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Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç., Bingöl'de jandarma tarafından yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bingöl'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ç. yakalandı.

Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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