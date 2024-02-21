Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.