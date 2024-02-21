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Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

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Bingöl'de hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Bingöl'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda E.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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