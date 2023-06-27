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Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de firari hükümlü yakalandı

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Bingöl'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bingöl'de, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, B.E'nin, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan yakalama kararının bulunduğunu tespit etti.

Söz konusu suçtan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Bingöl Güncel Haberler

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