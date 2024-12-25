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Bingöl'de Firari Hükümlü ve 5 Şüpheli Yakalandı

Bingöl'de Firari Hükümlü ve 5 Şüpheli Yakalandı
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Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Hakkında hapis cezası olan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Bingöl'de firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması ile uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 23-25 Aralık'ta çalışma yaptı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 103,84 gram toz esrar, 9,65 gram kubar esrar, ruhsatsız av tüfeği ve 10 fişek ele geçirildi.

Çalışmalarda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 8 ay ve "kasten yaralama" suçundan 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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