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Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı

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Bingöl'de, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda M.A, E.E. ve İ.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Güvenlik Yakalama Ceza Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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