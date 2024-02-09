Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı
Bingöl'de, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.
Bingöl'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlünün yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda M.A, E.E. ve İ.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.