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Bingöl'de Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

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Bingöl'de bir evden hırsızlık yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, çalınan değerli eşyaların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl'de evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 23 Aralık'ta kent merkezinde yaşayan R.A'nın evindeki çelik kasadan 136 bin avro, 8 altın bilezik, 2 tam altın, 10 çeyrek altın ve 1000 lira çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliden S.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

JASAT, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bingöl Aralık JASAT Tutuklama Hırsızlık Adliye Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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