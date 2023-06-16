Bingöl'de Evden Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Bingöl'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 6 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzeme ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.