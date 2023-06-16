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Bingöl'de Evden Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Bingöl'de Evden Hırsızlık Yapan 6 Zanlı Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Güncel Haberler

Bingöl'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 6 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan malzeme ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Bingöl'de evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte gerçekleştirilen motosiklet ve evden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 6 şüpheliyi çaldıkları malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzeme ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bingöl Güncel Haberler

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