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Bingöl'de evden altın ve para çalan 4 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de evden altın ve para çalan 4 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Bingöl'de evden altın ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Bingöl'de evden altın ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede yaşayan F.A'nın evinden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ile para çalındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, olay yeri inceleme ve merkez ilçe jandarma komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde B.E, E.G, İ.G. ve N.G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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