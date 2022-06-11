Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

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Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köpeklerin kovalaması sonucu çıktığı direkte mahsur kalan kedi ekipler tarafından indirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde köpeklerin kovalaması sonucu çıktığı direkte mahsur kalan kedi ekipler tarafından indirildi.

Molaşakir köyünde köpeklerin kovaladığı bir kedi elektrik direğine çıktı.

Kedinin direğin tepesinde mahsur kaldığını gören köylüler, durumu Aksa Elektrik ekiplerine bildirdi.

Köye sevk edilen ekip, enerjiyi kestikten sonra direğe çıkarak kediyi indirdi.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova Bingöl kedi Güncel Haberler

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