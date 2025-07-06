Bingöl'de Ekmek Pişirirken Benzin Bidonu Patladı: 6 Kadın Yaralandı

Bingöl'de Ekmek Pişirirken Benzin Bidonu Patladı: 6 Kadın Yaralandı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ekmek pişiren kadınların yakınındaki benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı.

İlçenin Kalencik köyünde akraba bir grup kadın, ekmek yapmak için bir evin kilerindeki şömineyi yaktı.

Kadınların şöminedeki sacda ekmek pişirdiği sırada yakındaki benzin dolu bidon ısının etkisiyle patladı.

Patlamada, Neval, Nuran ve Berfin Koçak ile Gurbet, Zilan ve Ebrar Dervişoğlu yaralandı.

Vücutlarında yanıklar oluşan kadınlar yakınları tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kadınlar, ileri tedavi için Diyarbakır ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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