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Bingöl'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 32 Bin TL Ceza

Bingöl'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 32 Bin TL Ceza
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Bingöl'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplamda 32 bin 529 TL ceza kesildi. Takip anı KGYS kameralarına yansıdı.

BİNGÖL'de, polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, takiple yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 32 bin 529 TL ceza kesilirken, o anlar KGYS kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde 'Dur' ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, polisin takibi sonucu yakalandı. Sürücüye 'Sürücü belgesiz araç kullanma', 'Tescilli aracı plakasız kullanma', 'Bölünmüş yollarda ters yönde sürme', 'Dur ihtarına uymama' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından toplamda 32 bin 529 TL ceza kesildi. Motosiklet de trafikten menedildi. Takip anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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