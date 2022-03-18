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Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.


Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Bingöl Valiliği, Rehabilitasyon, kar, Güncel, Haberler

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