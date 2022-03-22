Bingöl'de eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı - Haberler

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Bingöl'de eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

BİNGÖL (AA) - Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada 2 polis memuru ağır yaralandı. Yaralı polisler, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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