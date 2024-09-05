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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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Bingöl'ün Genç ve Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl'ün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Genç ile Karlıova ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalandı.

Genç ilçesinin Yayla köyü kırsalındaki operasyonda, 2 kilo 820 gram kubar esrar, 850 gram toz esrar, 2 kilo 240 gram kenevir tohumu, kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Güvenlik Karlıova 3-sayfa Güncel Hukuk Genç

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