Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Bingöl'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekiplerin 23-26 Şubat'ta uyuşturucu operasyonu düzenlediğini belirtti.
Operasyonda, 9 kilo 900 gram uyuşturucu madde ele geçirdiğini ifade eden Orhan, gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Orhan, uyuşturucu tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini aktardı.