Bingöl'de Dolu Zararı: Sebze ve Meyve Ekili Arazide Hasar Oluştu

Bingöl'de etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili arazide zarar oluştu.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan dolu ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran dolu, Ekinyolu Mahallesi'nde çiftçi Halim Akgök'e ait domates, biber, salatalık, karpuz ve kavun ekili 100 dönüm arazide hasara yol açtı.

Akgök, gazetecilere, yağışın arazisine zarar verdiğini belirterek, "Bu yıl emeklerimiz boşa gitti. Dolu vurduğu zaman ürünlerde hasar oluyor. Devlet yetkililerimizden destek bekliyorum." dedi.