Bingöl'de doğaya 850 kınalı keklik salındı

Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 850 adet kınalı keklik salındı. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2023 yılı Keklik Salım Programı çerçevesinde, kent genelindeki belirli noktalarda çalışma yaptı. Ekipler, kent genelinde 850 adet kınalı kekliği avlaklarda doğaya saldı. Söz konusu çalışmanın yıl içerisinde devam edeceği bildirildi.