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Bingöl'de doğaya 850 kınalı keklik salındı

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Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 850 adet kınalı keklik salındı. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2023 yılı Keklik Salım Programı çerçevesinde, kent genelindeki belirli noktalarda çalışma yaptı. Ekipler, kent genelinde 850 adet kınalı kekliği avlaklarda doğaya saldı. Söz konusu çalışmanın yıl içerisinde devam edeceği bildirildi.

Bingöl'de doğaya 850 kınalı keklik salındı

BİNGÖL - Bingöl'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya 850 adet kınalı keklik salındı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 2023 yılı Keklik Salım Programı çerçevesinde, kent genelindeki belirli noktalarda çalışma yaptı. Ekipler, kent genelinde 850 adet kınalı kekliği avlaklarda doğaya saldı.

Söz konusu çalışmanın yıl içerisinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Güncel Haberler

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