Bingöl'de Doğalgaz Taşıyan TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkan doğalgaz yüklü TIR devrildi. Sürücü hafif yaralandı, olay yerinde tedbir alındı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde doğalgaz taşıyan TIR, kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Elmalı köyü yakınlarından meydana geldi. Doğalgaz sevkiyatı yapan 34 NSF 020 plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kar yağışı nedeniyle yolun kaygan olması ve yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Herhangi bir doğalgaz sızıntısının olmadığı belirtilen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
