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Bingöl'de doğa gezisi yapıldı

Bingöl'de doğa gezisi yapıldı

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Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Bingöl Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğa yürüyüşü düzenlendi.

Genç ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Gençlik Spor İlçe Müdürü Engin Dağ, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Erkan Davran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe merkezinden çamlık bölgesine kadar yürüyen doğaseverler, çamlık alanda spor yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel

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