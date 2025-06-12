Bingöl'de Devri Tır Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Bingöl'de Devri Tır Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.

İsmail Altun idaresindeki 33 AIE 877 plakalı tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, tır sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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