Bingöl'de depremzedeler için kripto para topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bingöl'de depremzedelere yardım vaadiyle kripto para topladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Bingöl'de depremzedelere yardım vaadiyle kripto para topladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığını tespit etti. Ekipler, yerini belirlediği İ.K'yi adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Bingöl Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bingöl'de depremzedeler için kripto para topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.