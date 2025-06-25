Bingöl'de Demir Tozu Taşıyan Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 TE 247 plakalı tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel