Bingöl'de DEAŞ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Bingöl'de, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan bir şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

BİNGÖL'de, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

500

