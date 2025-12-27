Bingöl'de DEAŞ üyeliğinden aranan şüpheli tutuklandı
Bingöl'de, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan bir şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.
BİNGÖL'de, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 şüpheli, yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranması bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel