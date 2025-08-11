Bingöl'de Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Karlıova ilçesi Borhane mevkiindeki çöp dökme alanında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, dağlık alana sıçradı. Karlıova Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın, çevre köylere sıçramadan kontrol altına alındı. Polis ekipleri yol güvenliği sağlarken, jandarma ekipleri de dağlık alanda yangının önüne geçerek yangının dağılmasına engel oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
