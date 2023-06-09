Bingöl'de Çocuk Oyun Grupları Ateşe Verildi

Bingöl'de bulunan Mevlana Parkı'nda çocuk oyun grupları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak oyun grupları kullanılamaz hale geldi. Polis olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor.