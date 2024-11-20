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Bingöl'de Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bingöl'de Çocuk Hakları Günü Etkinlikleri Düzenlendi
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Bingöl'de 'Çocuk Hakları Durağı' kuruldu ve fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Valilik öncülüğünde yapılan etkinlikte, çocuk haklarına yönelik farkındalık artırıldı.

Bingöl'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Durağı" kuruldu, fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü İl Çocuk Hakları Komite Birimince çocuk haklarına yönelik toplumsal farkındalıkların arttırılması amacıyla Bingöl Üniversitesi önünde "Çocuk Hakları Durağı" oluşturuldu.

Durağın açılışı Vali Ahmet Hamdi Usta ve çocuklarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Usta, programda yaptığı konuşmada, durağın kurulmasındaki amacın çocukların sahip olduğu haklarla ilgili farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, "Çocuklar bizim baş tacımız." dedi.

Daha sonra Bingöl-Solhan kara yolunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hatıra ormanında düzenlenen etkinlikte, Vali Yardımcısı Fahri Onay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve protokol üyeleri çocuklarla fidan dikti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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