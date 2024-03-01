Bingöl'de cinayetten hüküm giyen aranan kişi yakalandı
Bingöl'de 9 yıldır aranan ve cinayetten hüküm giyen bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Bingöl'de cinayetten hüküm giydiği için 9 yıldır aranan kişi yakalanıp cezaevine konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 9 yıldır "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.