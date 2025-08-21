Bingöl’de Çıkan Yangın Üzüm Bağlarına ve Ormana Sıçradı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak üzüm bağları ve ormana zarar verdi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Bahçebaşı köyünde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, köydeki üzüm bağları ile çevredeki ormana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak yoğun çaba harcıyor.

Haber ve Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
