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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

AA - Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 arazöz, 1 ilk müdahale, 2 itfaiye, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinası ile jandarma, itfaiye personeli ve vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

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