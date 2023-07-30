Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Göltepesi köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, arazöz ve ilk müdahale aracıyla yangını kontrol altına aldı.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel