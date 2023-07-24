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Bingöl'de çıkan ahır yangını ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü

Güncel Haberler

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde çıkan ahır yangını, ormanlık alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ahır kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan ahır yangını, ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü.

Olay, Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir ahırda yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından dolayı ahır kullanılmaz hale geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Güncel Haberler

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