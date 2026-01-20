Bingöl'de çığ nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova-Yedisu kara yolu açıldı

Bingöl'de çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan Karlıova ve Yedisu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Karlıova ilçesine bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında, Muhammet Karasu idaresindeki 01 AVJ 526 plakalı hafif ticari aracın geçişi sırasında yola çığ düştü.

Çığ nedeniyle Karlıova-Yedisu kara yolu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muhammet Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yedisu'dan Karlıova'ya seyir halindeyken önlerine çığ düştüğünü, son anda kurtulduklarını söyleyerek, "Karayolları ekiplerine haber verdik. Yolun açılmasını bekliyoruz." dedi.

Karayolları ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmalar sırasında yeniden çığ düştü.

Ekiplerin çalışmasının ardından Karlıova-Yedisu kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Yolda bekleyen taksi şoförü Mehmet Tali de yaklaşık 3 saat boyunca yolda mahsur kaldıklarını belirterek, "Sağ olsun ekipler geldi ancak ikinci bir çığ daha düştü. Mağdur olduk." diye konuştu.