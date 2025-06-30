Bingöl'de Çiftçilerin Çadırında Yılan Panik Yarattı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çiftçilerin çadırına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya salındı. Çiftçiler, sürekli köyü mevkisindeki karpuz tarlasındaki çadırlarında yılan gördüklerini bildirdi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çiftçilerin kaldığı çadıra giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Sürekli köyü mevkisinde karpuz tarlasındaki çadırlarına yılan girdiğini fark eden çiftçiler, Genç Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu çadırda bulunan yılan, uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
İtfaiye ekipleri yılanı doğaya saldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel