Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen kadın öldü

BİNGÖL'de çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Fatma Baylaz (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Fatma Baylaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baylaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Baylaz'ın cenazesi, otopsi için morga kondu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,