Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen kadın öldü

Bingöl'ün İnönü Mahallesi'nde çatıdan üzerine kar kütlesi düşen 55 yaşındaki Fatma Baylaz, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİNGÖL'de çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Fatma Baylaz (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çatıdan üzerine kar kütlesi düşen Fatma Baylaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Baylaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Baylaz'ın cenazesi, otopsi için morga kondu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
